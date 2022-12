Premium Het beste van De Telegraaf

Waarschijnlijk hoeft u komende meivakantie niet meer vier uur in de regen buiten de terminal te staan

Kort voor de kerst mochten we met de gehele vaderlandse pers opdraven bij de nieuwe ceo van Schiphol, Ruud Sondag. Die had tot nu toe alle interviewverzoeken categorisch in de ijskast gezet, maar nam ons nu mee in zijn plannen. We knipperden collectief een aantal keer met onze ogen. Sondag deed een plan uit de doeken dat vrij simpel oogt en kansrijk klinkt. Goed, garanties tot de voordeur en we moeten het allemaal nog maar zien, maar het heeft er alle schijn van dat u komende meivakantie niet meer vier uur lang in de regen buiten de terminal hoeft te staan als u op vakantie wil.