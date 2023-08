Dieren te goed beschermd

Veel mensen vinden aandacht voor natuurbehoud en verduurzaming goed, maar „we draven weer eens door in Nederland”, zoals een van de respondenten zegt. Anderen sluiten zich hierbij aan: „Je kan ook overdrijven. Die dieren vinden wel weer een andere plek.” Een deelnemer verwoordt het als volgt: „Dat we zuinig moeten zijn met de natuur is logisch, maar men moet wel de juiste dingen doen en goed onderbouwen, begrijpelijk voor eenieder, dan zal men ook meer begrip kweken.” Dat vinden meer mensen, er worden in Nederland volgens de respondenten te veel ad-hocbeslissingen genomen, die voor burgers niet makkelijk te volgen zijn.

Bijna de helft van de respondenten (49%) vindt natuurbehoud van belang: „Verduurzaming is belangrijk, beschermen van een levend wezen ook. Wat is een vleermuis minder dan een wolf? En verduurzamen doen we toch voor de natuur met alles wat daarin leeft?” „Beide kunnen goed naast elkaar bestaan”, vindt iemand anders. „Goed dat hier aandacht aan wordt besteed en dat de mens ook aan zijn omgeving denkt en niet alleen aan zichzelf.”

Er is echter nog een grotere groep (59%) die verduurzaming belangrijker vindt dan natuurbescherming en zegt dat de natuur prima voor zichzelf kan zorgen: „De natuur gaat haar gang, survival of the fittest. Zo langzamerhand krijgen dieren meer bescherming dan de mens.” Je moet prioriteiten stellen, vinden deelnemers: „Er moet soms gekozen worden tussen twee kwaden en in dit geval vind ik verduurzaming belangrijker. Dat is keihard nodig om van de fossiele brandstoffen af te komen en verdraagt geen uitstel.”

Ook is er een aanzienlijk deel dat vindt dat we eerst maar eens naar de grote bedrijven moeten kijken, in plaats van de rekening bij de burger te leggen: „Als er meer aandacht is voor natuurbehoud en verduurzaming, waarom grijpen we dan niet in bij Tata Steel en Chemelot?”

Volgens ruim driekwart van de stemmers wordt het belang van natuurbescherming overschat in Nederland. Een reactie: „Een vleermuis, een wolf, een das, een boom zijn belangrijker dan de mensheid. Ze zijn belangrijk, dat weet ik, maar we slaan zo door met alles.” Plus: „De vleermuis staat niet ingeschreven op mijn adres en betaalt geen huur”, zegt een respondent: „Laat de vleermuis en elk ander dier lekker in de natuur wonen.”

Veel deelnemers wijzen op een ander conflict tussen verduurzaming en natuur, namelijk bij het plaatsen van windmolens: „Er worden tienduizenden vleermuizen, honderdduizenden beschermde vogels en miljarden insecten door windturbines gedood”, zegt iemand, en hij is zeker niet de enige. Dat zou eerst maar eens goed bekeken moeten worden.

De beste samenvatting van alle reacties is misschien wel de volgende verzuchting: „Niemand met een hart kan het oneens zijn met prachtige termen zoals natuurbehoud en verduurzaming, maar niemand met een verstand kan het eens zijn met de extreem dure willekeur waarmee dit in de praktijk wordt ingevuld.”