Uitslag Stelling: ’Ouderenzorg niet korten’

Veruit de meeste respondenten vinden dus dat we als maatschappij meer moeten betalen. Een stemmer stelt: ,,Er zijn tegen die tijd nou eenmaal meer ouderen, dus meer kosten is logisch. Nederland had zich beter moeten voorbereiden op deze grijze golf, maar wilde de babyboomers ontzien. Nu worden de kosten afgeschoven op jongere generaties.” Een andere respondent voelt er daarom voor om de stikstofmaatregelen te cancelen en die miljarden door te sluizen naar de ouderenzorg.

Bijna niemand vindt dat de ouderenzorg op dit moment goed is georganiseerd. Driekwart van de respondenten maakt zich ook zorgen over de financiële situatie van ouderenzorgorganisaties. Door de stijging van energie- en personeelskosten zitten bijna al deze organisaties in de rode cijfers.

Minister Helder van Langdurige Zorg wil bezuinigen op de ouderenzorg. Dat vindt bijna niemand van de deelnemers acceptabel. Een reactie luidt: ,,Schandalig dat mevrouw Helder die zelf uit de zorg komt, dit wil.” Een andere respondent meent: ,,Vergeet niet dat bijna iedereen deze fase ingaat ooit in zijn leven. Dus verplaats je even in een ander, voordat je inhumane maatregelen gaat treffen.” Weer een andere stemmer stelt: ,,Er is al teveel wegbezuinigd de afgelopen jaren. Er moeten weer bejaardenhuizen en serviceappartementen komen voor ouderen.”

Twee derde van de respondenten denkt wel dat door effectiever werken in de zorg de groei van de kosten zijn af te vlakken. Het is ook een reden waarom een andere respondent pleit voor woonzorgcomplexen voor ouderen. ,,De zorg kan dan geconcentreerd worden op de plekken waar veel ouderen wonen.” Bijna niemand denkt echter dat arbeidsbesparende technologieën als val-airbags gaan helpen om kosten te reduceren. Iemand noemt dit soort oplossingen absurd: ,,Zorgrobots en AI inzetten tegen budgettekorten gaat echt niet werken. Je werkt met mensen die ook nog eens verlegen zitten om sociaal contact.” Iemand oppert: ,,Zet het mes in het aantal mensen achter de computer en betaal meer aan degenen die aan het bed staan.”

De ouderenzorg gaat ook druk geven op de arbeidsmarkt. Driekwart van de stemmers vindt dat het beroep aantrekkelijker gemaakt moet worden door beter te betalen. Een criticus vindt dat al die deeltijdbanen funest zijn voor de arbeidsmarkt. Een ander meent: ,,We moeten af van al die heel dure zzp’ers in de zorg.” Slechts een vijfde van de stemmers zou het een goed idee vinden om het personeelstekort in de ouderenzorg op te lossen door werknemers uit het buitenland te halen. Een respondent zegt hierover: ,,Dat lost niets op. Zij worden op den duur ook ouder en moeten dan ook weer zorg en woningen.”

Vrijwel iedereen maakt zich zorgen over zorg voor hun oude dag. „Wij moeten werken tot we erbij neervallen en dan ook nog onze hoogbejaarde ouders verzorgen”, klinkt het. Een respondent: ,,Ik heb vijftig jaar belasting en accijnzen betaald, dus ik zou het rechtvaardig vinden als ik ook zorg mag ontvangen.”