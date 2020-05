’Vakantie is mentaal schoonmaaksopje’

Ap Dijksterhuis Ⓒ Rias Immink

Kunnen we zonder vakantie? Nee. We maken ons nu, om begrijpelijke redenen, druk om een andere ziekte. Burn-out is en blijft echter volksziekte nummer één. Recent onderzoek toonde aan dat 17% van de Nederlanders kampte met ’burn-outachtige’ verschijnselen. Dertig jaar geleden was een burn-out nog iets nieuws; iets dat te hard werkende veertigers of vijftigers kon overkomen. Nu kan iedereen een burn-out krijgen, ook studenten.