’Geen Italiaanse praktijken’

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat Nederland de wijze waarop Italië de maffia aanpakt deels bruikbaar is voor Nederland: betere bescherming van kroongetuigen, het centraliseren van de aanpak en beter delen van de informatie door de diensten. Echter zijn er verschillen: zo is in Italië de maffia doorgedrongen in de haarvaten van de samenleving, zoals de overheid en bedrijven waardoor deze gecorrumpeerd zijn. Verder is de maffia in Italië beter georganiseerd en geïnstitutionaliseerd Deze maffia is ondermijnend en laten wij er alles aan doen om dat te voorkomen!

Bas Overmars,

Amsterdam