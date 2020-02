Brief 3 ’Kloof in samenleving groeit’

Een deel van de voormalige gastarbeiders van toen is weer terug naar Zuid-Europa. In hun plaats kwamen 15 jaar geleden na de golf Marokkanen, de Oost-Europeanen. Degenen die daar verantwoordelijk voor zijn, evenals voor de huidige golf uit Noord-Afrika, is de politiek en de groot-industriëlen die de marktwerking en lage loonarbeid lonen als doelstelling hebben. Zij hebben door hun riante levenswijze en inkomen nergens hinder van. Maar het hardwerkende deel van de mensen, wier kinderen 12 jaar op een wachtlijst staan omdat er nauwelijks sociale huurwoningen te verkijgen zijn, raken steeds meer ontevreden. De kloof in de samenleving groeit.

Rob v.d. Broek, Amstelveen