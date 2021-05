’Met vijfpartijenplan wordt Nederland onbestuurbaar’

Wat hebben de verkiezingen voor zin gehad als men buiten de grootste partij(en) de verliezende splinterpartijen erbij haalt om een coalitie te vormen. Een plan waardoor Nederland onbestuurbaar wordt de komende vier jaar en de kiezers voor een rechtser bestuur volkomen in hun hemd laat staan.

De enige oplossing is nieuwe verkiezingen te organiseren die een transparante uitslag moeten hebben want de afgelopen verkiezingen zijn erg warrig geweest omdat men zich achter de coronapandemie kon schuilen en het verloop mijns insziens niet correct is verlopen.

Mevr.Brugman Lelystad