Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Kort voor publicatie breekt er brand uit op de boomgaard

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Ondernemers zijn net topsporters. Zijn de prestaties uitstekend, dan ben je van harte welkom, is het een waardeloos seizoen, liever even niet. Of nou, vooruit, even heel kort dan. Ik ondervond precies dit bij mijn kersenreportage voor de serie over streekproducten die deze zomerweken in De Financiële Telegraaf verschijnen.