’Biografie Harry ook fictie’

Klopt, maar het is ook een woorspeling op: ’going spare’ - woedend zijn/door het lint gaan. En dat klopt als een bus met de inhoud. Een van de Britse kranten kopte: Oh spare us! (Bespaar ons dit!) Ook een prachtige woordspeling. Puns, woordspelingen, zijn een Britse hobby, vooral in krantenkoppen en boektitels. Bedenk wat de schrijfster PD James zei: ’Most of fiction is autobiography, and most of autobiography is fiction’. Niet alles hoeft waar te zijn wat hij schrijft. Een saaie autobiografie verkoopt niet. Z’n vrouw werkte in de fictie industie, nu hij ook.

Willemien Rietsema, Woudenberg