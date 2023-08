’Wapenen tegen agressie Poetin’

Daarbij werd het gezegde ’de geschiedenis herhaalt zich’ uit het oog verloren. Wie kent niet de foto van premier Chamberlain van het Verengd Koninkrijk uit 1939 waarop hij met een wit papier zwaait dat een oorlog zou voorkomen. Hitler had eerst het Rijnland bezet (Poetin bezette de Krim), later het Tsjechische Sudentenland (Poetin bezette Donetsk en Loeganks) en korte tijd later heel Tsjechië. Toen werd de rest van Europa pas wakker en verklaarde de oorlog aan Hitler Duitsland!

Nederland haalt het minimale niveau van de NAVO verplichting van twee procent van het bbp niet. Als tijdens onze neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog het defensiebudget in procenten van het bnp al veel hoger was, kun je wel nagaan dat de kosten bij een echte oorlog nog veel hoger zullen zijn. Begin maar met die twee procent volledig te gebruiken.

R. Plesman, Best