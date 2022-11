Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Indringende maar pijnlijke verhalen

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Een redactie met ruim tweehonderd medewerkers is meer dan een zakelijk team. Het zijn collega’s, die nauw samen werken, elkaar dikwijls vaker zien dan het thuisfront en dus ook lief en leed delen. We vieren verjaardagen, feesten bij huwelijken en eten beschuit na de geboorte van een kind. Soms treuren we helaas ook, bij ernstige ziekte of overlijden.