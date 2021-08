Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Afghanistan ’Deze missie was volledig onrealistisch’

Door Instituut Clingendael, Jorrit Kamminga Kopieer naar clipboard

Is missie Afghanistan voor niets geweest? Ja. Het doel van de voor Nederland belangrijkste missies (ISAF en later Resolute Support) was een duurzame bijdrage leveren aan stabiliteit en veiligheid in Afghanistan. Dat is totaal mislukt.