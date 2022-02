’2G en 3G disproportioneel’

Dit rapport is niet welgevallig dus wil Kuipers weer een nieuw rapport. Wedden dat deze betere uitkomsten laat zien die de regering wel goed van pas zal komen? 2G en 3G zijn disproportioneel en treft geen doel om het virus te bestrijden qua besmettingen of ziekenhuisopnames. Daarmee is er sprake van discriminatie en aantasting van de Grondwet. Waarom geen 1G?

Manja de Wit