’Wie gaat koopkrachtreparatie betalen?’

Zo gaat het minimumloon -zij het pas in 2023- met maar liefst 10% omhoog, eveneens de daaraan gekoppelde bijstand en AOW. Voor velen natuurlijk een goed bericht, maar onze regering kennende is het nog maar de vraag hoe dat volgend jaar precies gaat uitpakken. Want er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. De vraag kan dan ook worden gesteld waar al dat geld ineens vandaan wordt gehaald. Dat is nog volkomen onduidelijk en is met nevelen omhuld. In elk geval niet 'uit de hoge hoed'. Kortom: Zoete Lieve Gerritje, wie gaat dat betalen!

Jan Muijs, Tilburg