’Ouders, laat leerkracht met rust’

Dus zet je kind af bij het hek van de school en geef alleen een briefje aan je kind mee als dat écht noodzakelijk is. Stop de mailterreur. De leerkracht is met jouw kind aan het werk. Niet met het lezen van mail van de ouders.

Verwacht geen dagelijks schriftelijk rapport met foto's over wat je kind heeft beleefd. De tijd die dat kost kan beter aan de ontwikkeling van je kind besteed worden dan aan jou als ouder. Drie keer per jaar een verslag of rapport met een 10 minuten gesprek en een ouderavond is voldoende om jou als ouder te informeren.

En áls de leerkracht of leidster van de kinderopvang contact met jou als ouder opneemt omdat er iets aan de hand is, reageer dan adequaat in het belang van de ontwikkeling van je kind en werk mee aan een oplossing.

Stem voor meer geld voor onderwijs en kinderopvang, zodat de professionals niet meer hoeven schoonmaken, verhuizen, bestellen, administratieve werkzaamheden en andere randvoorwaardelijk werk hoeven te doen maar alle werktijd aan de ontwikkeling van onze kinderen kunnen besteden.

Chris Wiets, Soest