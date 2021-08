Uitslag Stelling: ’Te veel doemscenario’s’

Het klimaat is onomkeerbaar veranderd door toedoen van de mens. En dat ondervinden we aan den lijve, staat te lezen in het rapport van het IPCC. Sinds 1950 hebben we te maken met meer regenval, extreme droogte, hittegolven en cyclonen. De boosdoener: CO2. Met het reduceren hiervan kan ook de klimaatverandering worden gestabiliseerd, stellen de onderzoekers, maar dan moeten we daar wel direct mee beginnen. Het gros van de stellingdeelnemers voelt die urgentie niet. „Het klopt dat de aarde opwarmt, maar klimaatopwarming is van alle tijden”, zo klinkt het.

Sinds het begin van de christelijke jaartelling is de temperatuur op aarde nog nooit zo snel en hoog gestegen als nu, aldus het IPCC. Dat baart maar een klein deel van deelnemers zorgen. „Als het al warmer wordt, ligt dat niet hoofdzakelijk aan het toenemend CO2-gehalte”, merkt iemand op. „Het ligt ook aan ontbossing en bebouwing van een steeds groter deel van de aarde.”

Demissionair premier Mark Rutte noemde de conclusies uit het rapport zorgelijk. Hij erkende dat er een gat zit tussen de Nederlandse klimaatdoelen en de mate waarin deze met het huidige beleid bereikt kunnen worden. Een op de vijf sluit zich bij hem aan. „Nederland als postzegel op de wereldkaart lost niets op met maatregelen”, zegt een respondent. „Zolang China en India doorgaan met hun huidige uitstootverhoging zijn onze maatregelen nutteloos en vooral symboolpolitiek”, merkt een ander op. Dat er met de klimaattransitie miljoenen banen in Nederland gecreëerd kunnen worden, zoals Rutte suggereert, gelooft maar 17 procent van de deelnemers.

Op de vraag of klimaatverandering topprioriteit moet worden van een nieuw kabinet, antwoordt slechts 18 procent met ’ja’. Het verder aanscherpen van de Europese regels om CO2 te reduceren, vindt driekwart van de deelnemers onzinnig. Een deelnemer: „Dit is een mondiaal probleem dat vraagt om mondiale maatregelen. Het kan niet zo zijn dat we hier van het gas gaan en in Azië honderden kolencentrales worden gebouwd.” Een meerderheid vindt overigens wel dat er een einde moet komen aan de fossiele industrie.

In het Akkoord van Parijs is door 195 landen afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim beneden de 2 graden moet blijven. Daarvoor is idealiter de halvering van broeikasgassen nodig, in 2030. Een meerderheid van de respondenten (64 procent) acht dat doel niet haalbaar. „De meeste afspraken uit dit akkoord worden sowieso niet nagekomen”, zegt een deelnemer. „Het lijkt me beter om miljarden te investeren in de gevolgen van opwarming. De aanleg van betere dijken bijvoorbeeld”, oppert een ander.

Uit wetenschappelijke hoek klinkt ook kritiek op het rapport van het IPCC. 84 procent van de stellingdeelnemers vindt dat er te veel doemscenario’s door het VN-klimaatpanel worden geschetst. „Het lijkt wel of de meningen van wetenschappers met een andere kijk aan de kant worden geschoven”, schrijft iemand. „Over de toename van de wereldbevolking of vervuilende landen als Amerika horen we niets.”