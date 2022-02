’Transgender valt vrouwen niet lastig’

Op dit moment hebben trans personen nog altijd een ’deskundigenverklaring’ nodig om hun registratie te wijzigen. Maar volgens die deskundigen zelf voegt de verklaring niets toe en kan ze worden afgeschaft. Dat blijkt uit een wetenschappelijke evaluatie die de regering liet uitvoeren.

Bekijk ook: Geslachtsverandering mag niet misbruikt worden

Volgens Plasterk kan dat tot misbruik leiden bij mannen die vrouwen willen lastigvallen in vrouwenruimtes. Maar dat is helemaal niet aan de orde, zo blijkt uit diezelfde evaluatie. Ook niet in landen als Noorwegen en Malta, waar de verklaring al eerder is afgeschaft.

En dat is logisch. Want even serieus: wie gaat er nou een letter op een paspoort wijzigen om toegang te krijgen tot een vrouwenkleedkamer, terwijl je daar helemaal geen paspoort voor nodig hebt? Het is pijnlijk dat Plasterk transgender mensen op één lijn stelt met mensen die vrouwen lastigvallen.

Brand Berghouwer,

voorzitter Transgender

Netwerk Nederland

Astrid Oosenbrug,

voorzitter COC Nederland