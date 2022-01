’Samenleving nu snel van slot halen’

Sluiting is een verregaande maatregel. Wij mogen op last van de overheid niet naar deze sectoren en de ondernemersvrijheid is drastisch ingeperkt. Het doel was eerst sterfte en ernstige ziekte voorkomen. Begrijpelijk. Maar dat doel is steeds veranderd. Het zorginfarct voorkomen, het aantal besmettingen voorkomen. Nu deze besmettingen geen ernstige gevolgen hebben voor ziekte en het aantal bedden in de zorg is er geen enkel excuus deze sectoren ook nog maar een dag langer te sluiten. Er zijn nog wel maatregelen nodig als afstand houden en een maximumaantal bezoekers.

B. van Dam, Leiden