Loze pensioenbelofte

Ik ontvang sinds kort iedere maand pensioen van PZFW, mijn pensioenfonds, schrijft Tineke Riemens.

Dit pensioen was ’waardevast', maar ging van een eindeloon- naar een middenloonuitkering en werd al jaren niet geïndexeerd. Er werd jaren gedreigd met kortingen. Ik heb meer dan 40 jaar gewerkt, premies betaald, óók over onregelmatigheidstoeslag, en nu is er geen geld meer en moet er gekort worden.Hoezo beloftes van waardevast pensioen?

Tineke Riemens, Alphen a/d Rijn