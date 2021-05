’Lessen trekken uit pandemie’

Na de Tweede Wereldoorlog wilde men zo snel mogelijk het normale leven weer oppakken. Er was totaal geen tijd voor reflectie. En ook nu, nu het vaccinatieprogramma op stoom is gekomen, zie je deze tendens. We kunnen niet wachten op de terugkeer van het oude normaal. Dom, want welke wijze lessen kunnen we uit de pandemie trekken? Op nummer 1 staat bij mij met stip de totale onbalans tussen de mens en de natuur. Als we deze balans niet wereldwijd weten te herstellen, zal het oude normaal een droom blijven!

Bas Overmars, Amsterdam