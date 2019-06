’Uitzetbeleid moet anders’

De afgelopen vijf jaar konden maar liefst 10.000 illegale en ongewenst verklaarde vreemdelingen niet worden uitgezet naar het land van herkomst.

Maar dat is al tientallen jaren zo en ik kan uit ervaring spreken als ik zeg dat dit tot grote frustaties leidt bij de vreemdelingendiensten. Maar een even grote frustratie ontstaat door onze rechters.

Maandelijks moet van elke persoon in vreemdelingendetentie een voortgangsrapportage worden gemaakt om aannemelijk te maken dat er die maand aan de uitzetting is gewerkt. Het gebeurt dan vaak, dat een rechter zo'n illegale vreemdeling in vrijheid stelt als dat naar diens zin niet genoeg aannemelijk is gemaakt. En na gemiddeld 6 maanden wordt zo'n vreemdeling sowieso weggestuurd omdat de rechter dat vaak wel de maximale termijn van vreemdelingendetentie vindt.

We hebben het dus de laatste jaren over een ongekend groot aantal ’vluchtelingen’, dat ongecontroleerd in ons land én de buurlanden rond loopt. Wat ze doen en waarvan ze leven? De vraag stellen is hem beantwoorden!

Jan Muijs, Tilburg