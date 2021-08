Uitslag Stelling: ’Feiten durven benoemen’

De kwestie is weer actueel na incidenten in Amsterdam en Rotterdam van de afgelopen dagen.

Zo wil onderzoeker Laurens Buijs eigenlijk meer onderzoek naar de rol die etniciteit en religie spelen bij geweld tegen lhbtiq+’ers, maar merkt dat dit gevoelig ligt en dus weerstand oproept. Twee derde van de stemmers vindt dit onbegrijpelijk. Een respondent: „Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. Waarschijnlijk zal uit het onderzoek blijken dat de meerderheid van de daders een niet-westerse achtergrond heeft. En dat wordt dan gezien als discriminatie en mag niet naar buiten worden gebracht. Maar dat je de feiten niet mag noemen werkt juíst beangstigend en stigmatiserend.” Een andere voorstander van nader onderzoek: „Het lijkt uit de extreemrechtse en islamitische hoek te komen. Maar vergeet ook de reformatorisch-christelijke kringen niet.”

Bijna driekwart van de deelnemers vindt dat geweld tegen homo’s te vaak door de vingers wordt gezien. Een reactie: „De politiek zit in een ongemakkelijke spagaat, omdat ze denkt dat ze partij moeten kiezen tussen de lhbtiq+’ers en de islam.” Maar dat hoeft niet, zo vindt een respondent: „Geweld tegen homo’s is een vorm van aso-gedrag en dat moet je gewoon bestraffen.” Iemand anders: „We moeten af van het in hokjes denken. Je moet alle geweld –tegen iedereen- aanpakken.”

Een flinke meerderheid vindt anti-homogeweld beangstigend. Daarbij kunnen de meeste respondenten zich niet voorstellen dat mensen tegen homoseksuelen zijn. Een reactie: „Het anti-homogeweld komt uit diverse, maar altijd wel dezelfde hoeken. Wat ik beangstigend vind, is dat deze types met het geweld steeds verder lijken te gaan.”

Vorige week werd er brand gesticht in een Amsterdamse studentenflat. De daders zouden dat hebben gedaan omdat ze het voorzien hadden op de regenboogvlaggen in de flat. Een meerderheid van de stemmers is hierdoor geschokt.

Na de brand riepen homo-organisaties in Amsterdam-West bewoners op om uit protest hiertegen regenboogvlaggen op te hangen. De ene helft van de stemmers vindt dit een goed initiatief, de andere helft juist niet. Niet geoorloofd vinden de meeste respondenten het dat het stadsdeelbestuur van Amsterdam-West de vlaggen meefinanciert. Een respondent: „Het helpt geen zier om vlaggen op te hangen of om zebrapaden en trams in regenboogkleuren te schilderen. Het is allemaal symboolpolitiek, terwijl iedereen weet bij wie de oorzaak ligt.”

Ook schokkend vonden respondenten het in de brand steken van een ‘roze’ sportschool van Feyenoordsupporters, vermoedelijk door andere aanhangers van de club. De incidenten in Amsterdam en Rotterdam doen vermoeden dat anti-homogeweld echt iets is voor de grote stad. Toch denkt een meerderheid van de deelnemers dat dit niet het geval is. Een respondent roept de homo’s op de straat op te gaan. ,,Om aandacht op te eisen van lakse overheden. Want blijkbaar leven homo’s niet meer in een vrij land.”