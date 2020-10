’Zet een luchtververser met een filter in de klas’

De leraren moeten met jas, sjaal en met muts op voor de klas omdat er geventileerd moet worden. Waarom zetten ze geen luchtverversers in de klas die de aerosolen eruit halen?

Bedrijven als bijvoorbeeld Dyson maken reclame waarin zij zeggen dat het in huis betere lucht oplevert. Dus ook in een klaslokaal, desnoods met twee of drie van die dingen.

Zorg dat het luchtvochtigheidsgehalte en dergelijke op peil blijven en dan kunnen toch de ramen dicht? Of althans een klein ventilatieraampje open?

Alfred Arends, Coevorden