’Talkshow ook boekenbal’

Verschillende omroepen hebben praatprogramma’s. MAX om 17.00 uur, RTL4 om 22.30 uur en BNN/VARA om 19.00 en 23.00 uur. De onderwerpen zijn best interessant, maar is vier maal daags niet een beetje veel? Vooral de laatste twee overlappen elkaar deels. Opvallend is dat in iedere talkshow wel een commercieel aspect zit, te weten de promotie van een boek. Daarbij wordt iedere keer het boek getoond aan de kijker terwijl de auteur aanwezig is en wordt geïnterviewd over de inhoud. En er wordt in de meeste gevallen gemeld dat het ’vanaf nu’ in de boekenwinkels ligt. Dit noem ik nou een puur boekenbal. Zit de gemiddelde kijker hierop te wachten?

Hans J. Sitters,

Purmerend