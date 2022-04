Brief 2 ’Kabinet moet zorgen voor normaal aow’

Een 80-jarige die steelt uit de supermarkt in Zoetermeer omdat hij niet kan rondkomen van zijn aow. Wanneer gaat het kabinet ervoor zorgen dat mensen een ’leefbaar’ loon en een ’leefbaar’ aow krijgen? In plaats van alles proberen te repareren met toeslagen waardoor mensen in een woud van regels en bureaucratisch paperassenwerk belanden. En bij één foutje krijg je dan gelijk de kous op de kop en heb je zo schulden bij de overheid. Het bestaan van voedselbanken is een schande in een ontwikkeld land. Moet die 80 jarige - die ons land heeft helpen opbouwen na WO II - dan maar genoegen nemen met de hele week brood met jam of pindakaas? Hij wil alleen maar af en toe brood met kaas en vlees en zit niet elke dag in de kroeg z’n geld te verzuipen. Ik schaam me diep dat ik in een land woon waar werkelijke problemen niet worden aangepakt.

Brigitte Brinkel, Soest

