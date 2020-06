De horeca verdient beter

Deze week moest ik aan een voorval van een halfjaar geleden denken. Het was nog in de pre-coronatijd, dus het lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden. Toen we op een zondagavond na een slopende vliegreis van meer dan tien uur aankwamen in ons hotel in Peru, snakte ik naar een glas koele witte wijn op het terras. Helaas ging dat feestje niet door want de volgende dag stonden de verkiezingen gepland en dus waren alcoholische dranken verboden.