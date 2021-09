’Profileren is gewoon vak van agenten’

Als oudere doet je het automatisch, je weet dan dat de vriendelijke glimlach bij een kopje thee, niet betekent dat je ook met een vriend te maken hebt. Etnisch profileren, is niets meer dan profileren, want alles aan een mens neem je onbewust mee als je iemand ziet. Ik zou niet weten hoe een toezichthouder zou moeten beoordelen of ik gewoon profileer of etnisch profileer. Mijn geprogrammeerde hersenen kunnen er niets aan doen dat ik bijvoorbeeld een boer herken aan zijn spraak, zijn pet, zijn kleding en zijn klompen. En ja, vooroordelen spelen een rol. Maar zodra je inziet dat je daar mee behept bent, kun je die vooroordelen herkennen en terzijde zetten.

Maar, over vooroordelen gesproken: die heb ik ook bij chauffeurs van een bepaalde merken auto’s. Ze rijden er altijd ’de kantjes van af’. En omdat ik dit patroon regelmatig waarneem, ontwikkel ik dit waardeoordeel over chauffeurs van die auto’s. Ik ga dus profileren. Hoe zou dat nu zitten bij de politie? Profileren is onderdeel van hun beroep. Zij kennen immers hun ’pappenheimers’.

H. Terwindt