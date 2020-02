Als glamourdiva zonder putjesschepper ben je in Nederland een ‘hoer’

Yolanthe houdt het land al een week in zijn greep. ‘Slet!’, ‘golddigger!’, riep het volk van onze zogenaamd geëmancipeerde samenleving in koor, na geruchten over een relatie met een Quote-miljairdair. Een paar dagen later was ze de ‘homewrecker’ van Rico’s huwelijk. Ai, toch geen golddigger, maar een valse sloerie bleef ze! Een ding lijkt duidelijk: van hoog- tot laagopgeleid, van links tot rechts; op haat voor de ‘golddiggende glamourpoes’ kunnen veel mensen zich verenigen.