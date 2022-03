Brief 2 ’Groningers steunen gaswinning’

Liefst twee derde is hier voorstander van en dat is opmerkelijk gezien de problemen over de vergoeding van de bevingsschades. De regering in Den Haag heeft nog geen goed alternatief voor het wegvallen van het Russisch gas. Met wind- en zonne-energie èn biomassa kunnen we de energietransitie niet maken. We waren zestig jaar gewend geraakt aan het Groningse gas. Het is in het verleden helaas vaak voor een schijntje aan het buitenland verkocht. Kernenergie en waterstof laten (nog) te lang op zich wachten, dus we moeten ons voorlopig toch verlaten op Gronings gas.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

