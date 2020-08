’CoronaMelder een gemiste kans’

Ik ben 72 jaar en behoor dus tot de groep ouderen voor wie het coronavirus fataal zou kunnen zijn. Het is dus van belang om zoveel mogelijk het virus te ontlopen. Er is een app ontwikkeld maar die is nog niet actief in het gebied waar ik woon. Ik heb die app alvast gedownload om te kijken wat er in staat en hoe het werkt.

Ik heb een iPhone 6 van enkele jaren oud. Van de mogelijkheden van dat ding maak ik, denk ik, 10% gebruik. Ik denk dat een groot deel van de ouderen er ook zo over denkt. Er is dus geen behoefte om steeds weer, zoals vele jongeren wel doen, een nieuw apparaat aan te schaffen. Dat oude ding doet wat het moet doen.

Toen ik de app trachtte te downloaden kreeg ik de mededeling dat die app niet op mijn telefoon werkte omdat die een oud, weliswaar volledig ge-updated, besturingssysteem heeft.

Ik meende toch dat het de bedoeling was om zoveel mogelijk mensen die app te laten gebruiken ter voorkoming van een verdere verspreiding van dat virus. Jammer een gemiste kans.

Jan Annink, Maarssen