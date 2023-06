’Waterwerken onder druk’

Van dijken tot duinen en van stormvloedkeringen tot sluizen, het is één grote malaise. Miljardeninvesteringen zullen nodig zijn om ons land velig te houden. Of wordt het op de lange duur toch nog pompen of verzuipen?Met het huidige beslissingsbeleid in Den Haag ben ik er niet gerust op.

Jan Muijs,

Tilburg