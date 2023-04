Premium Het beste van De Telegraaf

Gelijke soefi’s, gelijke tulbanden, KNVB!

Door Rob Hoogland

Zo, die brief naar de KNVB is er tenminste uit. Moest hoognodig geschreven worden, want wat de boekiezoekie’s op de Nederlandse voetbalvelden wordt aangedaan is pure discriminatie. Waarom de aanhangers van de ene religie zoveel privileges en de aanhangers van een andere geen enkele? Een schande!