Brief 1: ’Dat vuurwerk komt er toch wel’

Binnenland

Medewerker neergestoken in Amsterdamse supermarkt

De politie in Amsterdam is op zoek naar een man die dinsdagmiddag in een Albert Heijn-vestiging aan de Helmholzstraat in Amsterdam een medewerker heeft neergestoken. Het naar verluidt jonge slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.