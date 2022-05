Vrije woord en vrije wereld veel waard

Premium Financieel

Verstrikt in een Russisch spinnenweb: energiebedrijven vrezen Poetins ’wisseltruc’

President Poetin probeert Europese energiebedrijven in de tang te nemen. Betaling van zijn gas moet voortaan in Russische roebel én langs een nieuw achterdeurtje via de centrale bank in Moskou lopen. Bedrijven vrezen dat hun betalingen verdwijnen en dat zij in Poetins spinnenweb verstrikt raken.