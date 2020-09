Analyse - Verhaal Jos B. onwaarschijnlijk

Jos B. met op de achtergrond de ouders van Nicky Verstappen. Ⓒ Petra Urban

Maastricht - De opmerkelijke videoverklaring van Jos B. in de rechtbank van Maastricht roept meer vragen op, dan het antwoorden geeft. De jongen was al dood toen hij hem vond, beweert Jos B. Waarna hij ruim twintig jaar lang dat geheim bij zich droeg en ook gedurende de twee jaar dat hij in voorlopige hechtenis zat zijn lippen stijf op elkaar hield.