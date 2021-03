Stelling: Debat kan vertrouwen in formatieproces herstellen

De vertrokken verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren moeten woensdag in een debat in de Tweede Kamer opheldering geven over de herkomst van gevoelige teksten die door een blunder van Ollongren in de openbaarheid kwamen. Denkt u dat ‘de onderste steen boven komt’ over verkenningsgate en is het vertrouwen in het formatieproces nog te herstellen?