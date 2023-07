’Wanbeleid De Jonge’

Deze asociale marktwerking heeft ervoor gezorgd dat corporaties duizenden woningen minder bouwen per jaar dan voor 2015 toen de marktwerking is ingevoerd. Marktwerking geeft niet meer woningen wel hogere prijzen. Het is duidelijk wie de winnaars zijn en wie jaren moet wachten op een woning. Het beleid van (demissionair) minister De Jonge werkt niet. Volkshuisvesting hoort bij corporaties. Geef hun de middenhuur terug.

Rene Valkema, Haren