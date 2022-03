Uitslag stelling: ’Stop import Russisch gas’

Gezien de energieschaarste en de oorlog in Oekraïne is er nu geen andere optie dan de eigen gaskraan weer (deels) open te draaien, aldus het gros van de stemmers. „Nood breekt wet”, wordt door velen gezegd. Het is in ieder geval ontoelaatbaar om afhankelijk te blijven van de Russische gastoevoer, stelt de meerderheid. „Onbegrijpelijk dat we gas uit Rusland halen en dat we daarmee Poetins oorlog financieren.” Iemand anders gaat hierop door: „Elke euro die we niet uitgeven aan Russisch gas kan door hen ook niet gebruikt worden voor militaire activiteiten. Dus die Groningse gaskraan moet zo snel mogelijk en zo ver mogelijk open.”

Maar liefst 82 procent van de stemmers denkt dat het weer opendraaien van de gaskraan verantwoord is. „Het is kiezen tussen twee kwaden, maar ik weet zeker dat iedereen het erover eens is dat de gaskraan in Groningen verder opendraaien de minst kwade is”, zegt een stemmer. We hebben zelf gas maar we betalen ons blauw aan buitenlands gas, dat klopt niet”, wordt er gezegd. Velen vrezen voor nog verder oplopende energieprijzen: „De energieprijzen momenteel zijn voor de gewone burger niet meer op te brengen, daar gaat heel veel ellende van komen”, zegt er een. Iemand anders: „Als Poetin de gaskraan dichtdraait, moeten we toch ergens gas vandaan halen, en aangezien we het zelf hebben is die keus toch niet zo moeilijk.”

Ongeveer de helft van de stemmers meent echter wel dat de gaskraan alleen extra open moet als Poetin besluit de gastoevoer naar Europa te blokkeren. „Pas als het water ons aan de lippen staat (dus als we geen gas meer ontvangen vanuit Rusland) mag die kraan weer open.” Van de stemmers denkt 66 procent dat het zo ver zal komen.

Slechts 29 procent van de respondenten vindt de situatie in Groningen voldoende reden om de gaskraan dicht te houden. De schade is al erg genoeg en de Groningers hebben nog steeds geen of weinig compensatie ontvangen, luidt het argument. „Als de gaskraan weer opengedraaid zou worden, zullen er weer bevingen ontstaan, waarvoor ook dan weer geen schadevergoeding betaald gaat worden.” Een voorstemmer reageert hierop: „Nationaal belang is nu even belangrijker dan Gronings belang, de aardbevingsslachtoffers moeten we inderdaad goed compenseren, en dan die kraan open en zorgen dat we van niemand meer afhankelijk zijn.” Dat de compensatie veel te lang duurt, daar is men het over eens. „Voorwaarde voor het openen van de Groninger gaskraan is wel dat de regering de bevingsschade, als die weer zou optreden, volledig vergoedt”, stelt iemand. „Mensen die hier schade door lijden moeten zo snel mogelijk ruimhartig worden gecompenseerd. De gasopbrengsten leveren daarvoor voldoende middelen.”

Een inwoner van Groningen zegt hierover: „Ik woon zelf in hartje aardbevingsgebied. Ik denkt dat de gaskraan verantwoord verder open kan mits het gebied gecompenseerd wordt. Niet alleen compensatie op individueel gebied maar er moet ook geld naar het gebied om de leefbaarheid een boost te geven.”