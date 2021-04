’Coronapersconferenties poppenkast’

De aloude methode om slechte berichten al bekend te maken door vooraf (veel) informatie lekken is een list. De mededelingen komen dan niet meer als een schok binnen. Zij die getroffen zijn door corona zullen meer begrip hebben voor de maatregelen, hoe onplezierig dan ook.

Dat de terrassen/restaurants/winkels open moeten kunnen is beter dan allen in de parken hutje bij mutje bijelkaar komen. Daar zit het grote gevaar en niet in de restautants, winkels e.d. Juist daar kunnen goede voorzorgsmaatregelen worden genomen. Daar ligt de mogelijke oplossing om verspreiding te voorkomen.

Wim Knaap, Hoorn