De Kwestie: ’Nederland moet zich kapot schamen’

De Nederlandse zorg is in dit opzicht nog niet in staat zijn eigen boontjes te doppen en daarbij past maar één emotie: schaamte. Daar zijn veruit de meeste reageerders op De Kwestie niet mals over.

Ikmishetnual vat het even samen: „Je mag blij zijn met zulke goede buren, maar persoonlijk vind ik het een schande dat de regering hier diverse zaken nog steeds niet goed op orde heeft. We hebben er maanden de tijd voor gehad. Bij ieder normaal bedrijf hadden deze prutsers allang op de keien gestaan.”

Efficiënt

Partijtje denkt dat de Duitse hulp ons de tijd kan geven zelf onze zaakjes op orde te brengen: „Zeker mogen wij leunen op bedden bij de buren. Dat is heel goed juist en efficiënt. Wij hebben geen 5000 ic-bedden in dit land nodig. De zorg kan nu verbeterd en aangepast worden.” Maar dat gaat dus niet gebeuren, vreest Geeny 1: „Omdát Duitsland ons helpt zal er hier geen cent méér aan zorg worden besteed. Waarom zou je... als de buurman betaalt?”

"De zorg is echt kapotgemaakt door bezuinigingen"

Wel, om te beginnen zou je ervoor kunnen zorgen dat je niet meer afhankelijk bent van de buren, zeker als je het beste jongetje van de klas pretendeert te zijn, denkt Amphitriteblog: „Je mag best hulp van je buren aanvaarden, maar dat legt meteen de plicht op jezelf om je zaakjes aan te passen en op orde te brengen.”

Marktwerking

Een aantal reageerders wijst naar funeste effecten van ’de marktwerking in de zorg’ die werd ingezet na de afschaffing van het ziekenfonds (dat was overigens in 2006 onder kabinet-Balkenende). Mar08 denkt dat vanaf toen de zorg achteruit ging: „De zorg is echt kapotgemaakt door bezuinigingen en managers die denken het wel te weten. Ik werk zelf in de zorg en er zijn sowieso teveel managers en teamleiders! Er zijn er die totaal geen ervaring op de werkvloer hebben, ze zien alleen maar dollartekens en denken het allemaal wel even te regelen. Je moet in feite de mensen op de werkvloer hebben en één leidinggevende, de rest is geldverspilling.”

Anderen denken dat het wel meevalt met de bezuinigingen in de zorg. C_vanstek bijvoorbeeld: „Hoezo bezuinigd? In 2010 was het 60 miljard en nu gaan we structureel naar 90 miljard in 2021 met 38.000 ziekenhuisbedden. Met een bezettingsgraad ongeveer 20.000 bedden, was dat ruim. Alleen door corona staat het nu onder druk en nu is het devies: spreiden van zieken over het land en naar Duitsland om de druk van het zorgpersoneel op één plek weg te nemen.”

"Het is fijn te weten dat we gebruik kunnen maken van Duitse zorg"

Bovendien is Duitsland een prima oplossing, als we aan het belang van de patiënten denken, zegt R66: „Mag Nederland leunen op de Duitse zorg? Het is al triest dat je deze vraag moet stellen, maar anno 2020 verbaast me niets meer. Echter, als Duitsland het aankan is het voor de patiënten beter daar dan hier. Dat is mijn mening uit eigen ervaring.”

Vaccins

John_schielein is het daarmee eens: „Wat is het probleem? We kopen toch ook vaccins in het buitenland? Dan kan dat ook met diensten van aangrenzende ziekenhuizen.” Drick1963 heeft dezelfde gedachte: „Natuurlijk mag dat! Zij mogen ook op ons rekenen in geval van nood. Burenhulp heet dat.” „Nee, nee, nee”, zegt R_Antonijsen: „Wij als rijk westers land moeten ons kapot schamen dat we ons zorgstelsel zo hebben uitgekleed, dat we bij de buren moeten vragen om hulp.” Nou ja, het is meer een teken dat we zelf meer moeten doen, zegt Kue_b: „Het is fijn te weten dat we gebruik kunnen maken van Duitse zorg. Echter, Nederland moet zijn eigen zorg op orde brengen. Dus er moeten ziekenhuizen en personeel bij.”

Dat kan waar zijn, maar AdPhilipsen merkt op: „Geld is er maar beperkt. De overheid maakt namens ons keuzes. Elke vier jaar kunnen we aangeven of we het met die keuzes eens zijn. Zo werkt ons systeem. Het is véél te makkelijk om te roepen dat ’de overheid alles kapot heeft bezuinigd’. Wie vindt dat er meer geld naar de zorg moet, moet ook aangeven waar het gehaald moet worden. De politie? Het onderwijs? En kom nou niet aan met ’bij de rijken’, want we hebben al een zeer hoge belastingdruk in dit land.”

Achteraf scoren

En dan is er nog de vraag: is het wel zo slecht gesteld met de zorg? Dat valt nogal mee, zegt Johanvanderman1001: „Ik vind de kritiek veel en veel te makkelijk. Nederland kon tot corona de vraag prima aan met de ic-bedden. Sterker nog: ik durf te zeggen dat als er geen crisis was en we hadden bedden en personeel in overvloed die niet werden ingezet, dan was daar weer kritiek op. Het is dus nooit goed. Ook in Duitsland waren er vergevorderde plannen om de ic-bedden sterk te verminderen. Dat daar vertraging in is gekomen, is eigenlijk meer geluk dan wijsheid. De kritiek is eigenlijk niets meer dan weer heel makkelijk achteraf scoren, want toen het nog geen crisis was hoorde ik niemand dat er een tekort zou komen, toch?”

IC-bedden

Nog even praktisch dan, tot slot. Awkut Hèpap zegt: „Duitsland kampt met een enorme overcapaciteit aan ic-bedden en al die leegstand kost Duitsland klauwen vol geld. Duitsland biedt nu hulp, daar is niks mis mee: wij hebben goede medische verzorging voor onze patiënten en zij verliezen minder geld. Het mes snijdt dus aan twee kanten en een win-win is altijd een goede zaak. Mij hoor je niet klagen over burenhulp. Een landsgrens is geen hulpgrens.”