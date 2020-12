Uitslag stelling: ’Inentingsplan ondermaats’

Het is beschamend dat we pas op 8 januari a.s., als laatste land in de EU, beginnen met vaccineren, aldus het gros van de stellingdeelnemers. Nederland zou als rijk land juist voorop moeten lopen in deze vaccinatiestrategie, vinden velen.

Maar liefst 89 procent van de deelnemers vindt dat het kabinet faalt in het vaccinatieproces. „We zijn veel te laat begonnen met alles in werking stellen om te kunnen prikken”, klinkt het. Dit alles doet onze internationale reputatie niet veel goeds. „We lopen altijd voorop in Europa met onze grote mond, nu lopen we achteraan”, reageert iemand. En: „Zelfs de Oostbloklanden zijn al aan het prikken.” Nederland loopt tijdens de hele coronapandemie al achter de feiten aan en is het ’lachertje van Europa geworden’, sombert een deelnemer. „In alles was onze regering te laat, van beschermende kleding en mondkapjes tot aan het vaccin.” „Er had allang een goed draaiboek moeten klaarliggen”, vindt een ander. De problemen waar we nu tegenaan lopen zijn makkelijk aan te pakken, denken de meesten. „Er zijn te weinig locaties waar gevaccineerd wordt, sommige mensen kunnen er niet komen. Waarom niet in elke woonplaats een vaccinatiepost waar ook mensen zonder eigen vervoer lopend naartoe kunnen? Of bij elk ziekenhuis een vaccinatiepost?” Onze oosterburen worden door velen als voorbeeld aangevoerd als het gaat om de logistiek in het vaccinatieproces. „Kijk naar Duitsland, alles is daar direct geregeld. Hier moeten ze nu nog prikkers opleiden.”

Hoe langer dit allemaal duurt hoe meer coronadoden er vallen, vreest 82 procent. „Het vaccinatieprogramma had allang op orde moeten zijn. Dit kost nu zeker extra levens per dag.” Dat volgens minister Hugo de Jonge zorgvuldigheid boven snelheid gaat noemen velen een ’onzin-excuus’. „Zo snel mogelijk vaccineren. Elke dode minder telt. Wachten kost levens en extra druk op de zorg”, zegt iemand fel. De trage besluitvorming rond het vaccinatieplan is volgens de deelnemers te wijten aan bureaucratie en polderpolitiek. „De ambtelijke bureaucratie viert weer hoogtij”, luidt een reactie. „Nederland toont wederom geen visie. We hebben zoveel administratieve en juridische regeltjes dat er niet adequaat gereageerd kan worden.” Jarenlange bezuinigingen in de zorg spelen ook een rol bij het achteropraken van het vaccineren, denkt driekwart. „Door de bezuinigingen en privatisering is de zorg een grote chaos geworden.” Iemand gaat hierop door: „Nederland heeft alle ruimte uit de zorg wegbezuinigd. Dit is het resultaat. Wat mij betreft stapt De Jonge op.” Zeker 69 procent is het hiermee eens en meent dat dit alles consequenties moet hebben voor de minister van Volksgezondheid.

Een minimaal deel van de respondenten toont enig begrip voor de moeilijk positie van de regering. „Het is voor iedereen moeilijk om zulke beslissingen te nemen. Vaccineren is een diepgaand logistiek proces. Dit vergt dagelijks aanpassingen in de aanvoer tot ne met de goedkeuring van de vaccins. Een week meer of minder zal weinig uitmaken. Liever minder snel en weloverwogen.” Slechts 17 procent vermoedt dat het snelle starten met vaccineren in andere landen vooral ‘voor de bühne’ was. Een voorstander reageert: „Ook al is het voor de bühne, vaccineren geeft hoop en toont progressie.”