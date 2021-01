Stelling: Recht op onbereikbaarheid wettelijk vastleggen

Vandaag stemt het Europees Parlement over een plan van PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius om het ’recht op onbereikbaarheid’ voor werknemers vast te leggen in de Europese regelgeving. Is het goed dat hier Europese regels voor komen omdat altijd maar bereikbaar moeten zijn veel stress oplevert of is het niet nodig om dit vast te leggen?