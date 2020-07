Stelling: ’Europese plastictaks goed initiatief’

De EU wil per 1 januari een taks op niet-recyclebaar plastic invoeren. Dit werd aangekondigd in het EU-akkoord over de meerjarenbegroting en het herstelfonds. Waarschijnlijk zal de taks 80 cent per kilo niet-recyclebaar plastic bedragen. Is dit een goed initiatief om wegwerpplastic uit te bannen of gewoon een slinkse manier om een lange reeks aan EU-belastingen in te luiden?