’Oversterfte maar AOW toch later’

Sinds 2019 is de levensverwachting voor 65-jarigen gedaald. Ondanks al drie jaar deze lagere levensverwachting gaat de overheid nog uit van een tijdelijk iets en neemt ongefundeerd aan dat de levensverwachting weer stijgt. Als voorschot daarop is de AOW-leeftijd voor 2028 al naar 67 jaar en drie maanden. Ook hierin zijn we Europees koploper. De gemiddelde man in Nederland leeft daarna nog slechts ca. 11 jaar. De Fransman heeft na zijn pensioen nog ca. 20 jaar te gaan. Ondanks de gedaalde levensverwachting horen we de vakbonden niet. Wanneer plakken de oudere bouwvakkers, stratenmakers, verplegers etc. zich eens vast aan kunstwerken, gelijk de jeugdige rebellen?

D. Hollema