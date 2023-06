’Wereldwijd de wapens neerleggen’

Westerse ’vrienden’ van de VS moeten hierin meegaan, anders volgen er ook sancties tegen landen die handel gaan drijven met Cuba. Via omwegen komt er uiteindelijk wel wat binnen wat veel meer geld kost dan Cuba kan betalen, met grote schulden tot gevolg.

Dagelijks zitten de Cubanen vele uren zonder elektriciteit omdat de generatoren wegens tekorten aan brandstof niet de hele dag kunnen draaien, problemen met vervoer zijn aan de orde van de dag. In de winkels is weinig te koop en het is duur.

De VS wil overal een vinger in de pap hebben en staat langs de oostgrens van Europa klaar met militairen en wapens om Europa te verdedigen tegen Rusland. Als China op het grondgebied van een bondgenoot als Cuba min of meer hetzelfde doet, dan is het huis te klein?

Het is beter voor alle strijdende partijen overal ter wereld om de wapens neer te leggen, en alle militaire activiteiten te stoppen en zich alleen nog maar bezig te gaan houden met het redden van de aarde.

Robert Castricum,

Beverwijk