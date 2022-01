Premium Het beste van De Telegraaf

We moeten ervoor waken dat uitval van personeel de samenleving opnieuw ontwricht

Door Hoofdredactie

Terwijl de omicronvariant van het coronavirus snel rondwaart maar niet tot meer druk op ziekenhuizen leidt, is ons land voorzichtig van het slot gegaan. Nadat eerder niet-essentiële winkels weer klanten mochten ontvangen, zijn sinds woensdag ook de horeca en culturele sector open. Toch kan het zijn dat een restaurant of winkel de deuren gesloten houdt vanwege personeelstekort of door ziekteverzuim. Ook andere sectoren hebben last van dit laatste. Zo schrapt de NS treinen en noteert de zorgsector het hoogste verzuim in meer dan twintig jaar.