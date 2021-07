Brief 1: ’Nog veel vragen na CDA-rapport’

Hoe kan het dat aan een verenigingsraad bestaande uit 25 personen (formeel niet bestaand) een groter gewicht wordt gegeven dan aan 49% van de leden (circa 17.000) die voor Omtzigt kozen?

Onduidelijk blijft of De Jonge onder druk van het bestuur is teruggetreden als lijsttrekker. Het rapport geeft peilingen de schuld. Maar zijn die de baas in een partij? Of was verlies aan macht voor het CDA de hoofdreden?

Het CDA heeft niet verloren van zichzelf. Het CDA heeft verloren omdat inhoud, boodschap en concrete daden niet congruent in lijn zijn met elkaar. Gevolg een diffuus beeld en een kiezer die VVD kiest i.p.v VVD-light (lees CDA).

Rene Valkema, Haren gn

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: