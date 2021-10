Uitslag Stelling: Voer de wintertijd weer in

Afschaffen blijkt moeilijker dan het invoeren ooit was. Het antwoord op de vraag of het gesol met de klok grote gevolgen heeft, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten denkt dat de gevolgen groot zijn, de andere helft denkt juist van niet.

,,Ik begrijp het probleem niet helemaal. Gewoon de normale, geografisch correcte tijd terug, voor het hele jaar. Anders krijg je ieder jaar weer deze discussie”, klinkt het. Een andere respondent is er dan ook helemaal klaar mee. ,,Wanneer houdt deze zinloze discussie eens op. Vraag gewoon een deskundige wat het beste is. Dat scheelt voor veel mensen ergernis en gezondheidsproblemen.”

De zomertijd geldt voor alle landen in de Europese Unie. Twee derde van de respondenten vindt wel dat alle lidstaten tegelijk ’om’ zouden moeten. Een argument: ,,Voor heel Europa graag één tijd. Want verschillen tussen lidstaten, dat is pas ongezond.”

Momenteel staat de afschaffing van de zomertijd niet op de agenda van de Europese Unie. Een meerderheid van de respondenten vindt wel dat er aandacht voor moet komen. Desondanks gelooft bijna niemand dat de lidstaten het ooit eens gaan worden over zomer- en wintertijd. Een deelnemer schrijft: ,,Als we op de Europese Unie moeten wachten, dan is de wereld inmiddels vergaan voordat er iets is veranderd.” Een andere stemmer: ,,Als je dit aan de lidstaten gaat overlaten, kom je er waarschijnlijk op uit dat de klok een halfuur vooruitgaat, als compromis.”

De helft van de respondenten vindt dat er een referendum moet komen over de zomertijd. Maar: ,,Zo'n referendum komt er natuurlijk nooit, want de EU luistert toch nooit naar zijn burgers.”

De meesten hebben een voorkeur voor het hele jaar door wintertijd, waarbij het vroeger licht en vroeger donker wordt. Toch wil ook een groot deel van de stemmers continue de zomertijd aanhouden. Dat is tegen het zere been van een wintertijd-fan: ,,Alleen maar omdat je die paar weken in de zomer heel lang buiten kan zitten. Maar ze vergeten dat het ’s winters heel laat licht gaat worden.”

Wintertijd heeft ook de voorkeur van de Hersenstichting. De winterklok zorgt ervoor dat mensen meer licht krijgen in de ochtend, wat beter is voor het bioritme. De meeste deelnemers geloven dat dit inderdaad zo is. ,,Je wordt beter wakker als het eerder licht is en slaapt beter als het eerder donker wordt”, zo is de ervaring van een stemmer. Toch geloven sommigen hier geen biet van. ,,Wel klagen over de zomertijd, maar het prima vinden om door verschillende tijdzones heen te vliegen”, zo meent een van de stemmers.

Een respondent: ,,Wintertijd is de natuurlijke tijd. De zomertijd is ooit bedacht uit economische motieven.” Een ander gelooft niet dat de invoering van de zomertijd iets uitmaakt voor energiebesparing. ,,Afschaffen. Heb je ook niet meer zoveel last van kinderen die tot laat in de avond buitenspelen.”

Van het weekend gaat de klok weer een uur terug. Een meerderheid van de respondenten vindt niet dat ze er last van gaan hebben.