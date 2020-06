’Regenton bespaart veel water’

Ik heb rond mijn huis (bescheiden twee onder één kap-woning) 3 regentonnen. Hierin kan ik in totaal zo’n 500 liter water opvangen. Zo heb ik dit seizoen al zo’n 1500 liter water opgevangen om mijn tuin van water te voorzien. In onze straat staan 34 vergelijkbare woningen. Nog geen 10 procent heeft een regenton. Ooit had onze gemeente een actie waarbij je 25 procent subsidie kreeg bij aanschaf van een regenton. Dit heeft helaas maar een seizoen geduurd.

Het lijkt mij de moeite waard om met een landelijke actie de aanschaf van een ton met een bescheiden subsidie te stimuleren. Ook zouden nieuwbouwwoningen, waar dit mogelijk is, standaard van een grote regenton moeten worden voorzien. Waterbesparing, op jaarbasis met naar schatting 5.000.000 eengezinswoningen in ons land, naar ruwe schatting 15.000.000 kubieke meter water.

H.J. Lammerts, Wolvega