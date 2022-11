Premium Binnenland

Allerzielen ook buiten katholieke kerk springlevend: ’Ook niet-gelovigen branden een kaarsje voor dierbaren’

Na jarenlang te zijn verstoft, is het oer-katholieke feest Allerzielen nu ook buiten de Roomse moederkerk springlevend. Menig niet-gelovige zet vandaag een kaarsje bij het graf of fotolijstje van een overleden dierbare. Hippe zangers schrijven liedjes over rouw en zelfs in eerder zo sceptische prote...